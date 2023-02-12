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НовостиОбщество12 февраля 2023 3:06

В Тюмени 12 февраля потеплеет до -4 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 12 февраля 2023 года
Виктория Терина
В Тюмени 12 февраля потеплеет до -4 градусов

В Тюмени 12 февраля потеплеет до -4 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 12 февраля, в Тюмени ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег, ночью местами изморозь. Ветер южный 4-9 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -15… -20 градусов, а при прояснениях до -25, в юго-западных районах будет теплее: -10… -15 градусов. Днём воздух прогреется до -4… -9. Местами по Тюменской области днем будет до -14 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

По поведению диких животных судили также о погоде. Если зайцы приходят в сады - будет еще зима суровая. Если волки воют близко к жилью - тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом - значит, стоит ждать вьюгу. Зато мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья.