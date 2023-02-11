В Тобольском районе собрались производить удобрения из местного торфа Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Гуминовые удобрения и гуматы (натриевые и калийные соли гумусовых кислот, - прим. ред.) из местного торфа планируют производить тобольская компания «Интех». Как сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области, с августа 2022 года компания добывает нефть на участке «Менделеевский – 3» в Тобольском районе. Благодаря созданию инвестпроекта будет создано 17 новых рабочих мест, инвестиции в проект составят более 40 млн рублей.

22 миллиона рублей составит инвестиционный займ от регионального правительства. В рамках реализации нового проекта запланировано:

- производство калийных гуминовых удобрений,

- гуминизированных сульфатов аммония,

- гуминизированных азотно-фосфатных калийных удобрений,

- двойных фосфатно-гуминовых удобрений,

- торфяных горшочков.

По данным на февраль 2023 года, первый этап проекта уже завершен. Компания купила производственную базу, отремонтировала здание и провела инженерные работы, сертифицировала 9 видов продукции. Первую партию готового товара инвестор планирует выпустить уже в ноябре 2023 года. Продавать собственную продукцию компания будет в сельскохозяйственные регионы РФ и страны СНГ. После того, как производство будет налажено, компания хочет выйти на международный рынок.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюменской области хотят создать предприятие по изготовлению световых умных панелей для жилых домов в арктическом регионе. Ученые ТюмГУ получили грант в размере 150 миллионов рублей, который пойдет на господдержку исследований в рамках развития межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра.