Тысячи жителей Тюменской области приняли участие в спортивной акции «Лыжня России»

Скриншот из видео

Тысячи жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской спортивной акции «Лыжня России». На старт вышли любители здорового образа жизни всех возрастов, сообщили в информационном центре регионального правительства.

Забег проходил сразу на трех площадках города: стадион ГАУ Северного Зауралья, парк имени Гагарина и лыжная база спортшколы №2.

В итоге спортивный праздник оказался настолько масштабным и захватывающим, что губернатор Александр Моор поделился в своих соцсетях видео мероприятия.

«Делюсь с вами красивыми зимними кадрами. Сегодня тысячи жителей Тюменской области вышли на старт очередной «Лыжни России». Участвовали семьями, компаниями - ещё и погода выдалась идеальная. Зимний спорт - наша стихия!», - написал глава региона.