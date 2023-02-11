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НовостиСпорт11 февраля 2023 16:51

Тысячи жителей Тюменской области приняли участие в спортивной акции «Лыжня России»

На старт вышли любители всех возрастов
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Тысячи жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской спортивной акции «Лыжня России». На старт вышли любители здорового образа жизни всех возрастов, сообщили в информационном центре регионального правительства.

Забег проходил сразу на трех площадках города: стадион ГАУ Северного Зауралья, парк имени Гагарина и лыжная база спортшколы №2.

В итоге спортивный праздник оказался настолько масштабным и захватывающим, что губернатор Александр Моор поделился в своих соцсетях видео мероприятия.

«Делюсь с вами красивыми зимними кадрами. Сегодня тысячи жителей Тюменской области вышли на старт очередной «Лыжни России». Участвовали семьями, компаниями - ещё и погода выдалась идеальная. Зимний спорт - наша стихия!», - написал глава региона.