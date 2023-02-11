Тюменская область вошла в ТОП-5 регионов России по качеству жизни Фото: Вера Зенина

Агентство стратегических инициатив совместно с социологами АНО «Диалог» провело исследование качества жизни россиян. И оказалось, что Тюменская область находится на третьем месте из двадцати.

Всего в опросе участвовали около 260 тысяч человек, в 85 регионах России опросили от 900 до 7 тысяч. Ответы жителей играют ключевую роль практически в половине параметров рейтинга - в 67 из 141. Вопросы касались десяти сфер жизни, в том числе здравоохранения, образования, инклюзивности, досуга и жилищных условий.

- Социологическое исследование рейтинга 2022 года было более массовым и помогло выявить разрывы между регионами по ряду параметров. В одних субъектах человек может за один день встать на учет в качестве безработного, а в других – только за три месяца. Или, например, получение социальных услуг у одних составляет один день, а у других может превышать полгода. Разницу мы видим и в развитии транспортной системы: если в городах России она неравномерно, но развивается, то в сёлах наблюдается ухудшение. Такие данные в разных сферах позволяют нам сформировать перечень направлений, требующих повышенного внимания со стороны команд регионов, - отметила глава АСИ Светлана Чупшева.

Также с помощью опроса выяснялось, что более половины опрошенных педагогов вынуждены 30% рабочего времени тратить на административные задачи. При этом четверть врачей тратят на эту рутину 50% своего времени.

Кроме того, опросы помогли увидеть и другие социальные проблемы, в числе которых, например, лекарственное обеспечение: 33 % матерей сталкивались с недоступностью препаратов для ребенка.