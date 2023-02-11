В 2022 году стоматологи Тюменской области вылечили 524 099 зубов благодаря высокотехнологичному оборудованию Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В 2022 году стоматологи Тюменской области вылечили 524 099 зубов, удалили 189 940 зубов и провели 7724 операции. По словам главного внештатного специалиста-стоматолога департамента здравоохранения Тюменской области, заместителя главврача Областной стоматологической поликлиники Светланы Палкиной, на сегодняшний день стоматологическую помощь в регионе оказывают 317 стоматологов, 152 зубных врача и 34 гигиениста.

За стоматологической помощью обратились 1 416 054 раза, дантистов посетили более 1 миллиона раз. При помощи высокотехнологичного оборудования стоматологи-хирурги оперируют пациентов на альвеолярных отростках, челюстно-лицевой области, имплантацию. Благодаря использованию компьютерной диагностики перед проведением дентальной имплантации врачи избежали возможных ошибок, а пациенты получили предсказуемый результат при установке имплантов.

Стоматологи-ортопеды постоянно совершенствуют методы лечения. Сейчас они широко используют протезирование на имплантатах, бюгельное протезирование с фиксацией на аттачменах. Ортодонтическое лечение врачи проводят с использованием съемных и несъемных ортодонтических аппаратов. В 2022 году дантисты-ортопеды изготовили 13 186 пациентам ортопедические конструкции. Что касается детей, то ортодонты вылечили зубочелюстные аномалии 2514 детям.

Кроме лечебно-диагностической работы и активного развития профилактического направления, в Тюменской области внедрены программы по предупреждению заболеваний полости рта.

- В 2012 году в нашей поликлинике гигиенисты лечили 7807 пациентов с профилактическими целями. По области данный показатель составляет 42057 пациентов. Проведено 114455 курса профилактики, 16324 из которых в нашем учреждении, - рассказала Светлана Палкина.