В Тюмени 11 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 266 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 266 случаев заболевания, 39 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 257 844 человека.

На данный момент один пациент находится на ИВЛ, а 1 950 тюменцев остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 206 человек, за весь период – 251 563.

Вакцинированы против коронавируса 1 443 077 жителей, полный курс прошел 1 182 971 тюменец.

В России выявлено 12 845 человек с COVID-19, госпитализирован 1 391. Всего в стране зарегистрировано 22 060 370 случаев. Излечились от коронавируса 8 258 россиян, скончались - 36.