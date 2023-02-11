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НовостиОбщество11 февраля 2023 8:58

В Тюмени участок улицы Мельникайте стал односторонним

Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени один из участков улицы Мельникайте стал односторонним. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

- В проезде-дублере улицы Мельникайте от въезда в ЖК «Горизонт» и до улицы Т. Кармацкого введено одностороннее движение, в направлении от улицы Дружбы в сторону улицы Дамбовская, - рассказали в ведомстве.

Для удобства горожан на участке уже установили соответствующие дорожные знаки. Водителям необходимо четко следовать их указаниям.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что в Зареке построят новую большую улицу. Дорога появится в жилом районе на улице Газовиков.