В Тюмени участок улицы Мельникайте стал односторонним

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени один из участков улицы Мельникайте стал односторонним. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

- В проезде-дублере улицы Мельникайте от въезда в ЖК «Горизонт» и до улицы Т. Кармацкого введено одностороннее движение, в направлении от улицы Дружбы в сторону улицы Дамбовская, - рассказали в ведомстве.

Для удобства горожан на участке уже установили соответствующие дорожные знаки. Водителям необходимо четко следовать их указаниям.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что в Зареке построят новую большую улицу. Дорога появится в жилом районе на улице Газовиков.