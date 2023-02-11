В аварии на трассе Тюмень-Омск загорелась иномарка с трехмесячным младенцем внутри

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Минувшим вечером на 157-м километре трассы Тюмень-Омск (Омутинский район) произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, столкнулись «Fiat» и «Hyundai».

- По предварительным данным, водитель «Fiat» выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. От удара итальянская иномарка загорелась, а мужчина - житель Ялуторовска - получил травмы, - рассказали в ведомстве.

Вместе с ним в машине находилась его семья - жена и трехмесячный ребенок. Предварительно, они не пострадали. При этом младенец перевозился без детского удерживающего устройства.

Водитель и пассажирка «Hyundai» - жители Ишима. После случившегося они находились в шоке, поэтом сразу установить их личности не удалось.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что в страшном ДТП, произошедшем на трассе Тюмень - Омск, погибли два дальнобойщика.