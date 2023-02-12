В здании детского технопарка «Кванториум-Тобольск» начался ремонт

Фото: «Кванториум-Тобольск»

Тобольский «Кванториум» получит новый ремонт, оборудование и мощную серверную. Об этом пишет Тюменская линия.

Сейчас в здании детского «Кванториума» начались отделочные работы и в ближайшее время обновленный центр научно-технического творчества примет 1,4 тыс. своих воспитанников. После ремонта и открытия в здании будет современный интерьер, интересный дизайн, стилизованный по бренд-буку программы "Тобольск настоящий". Также на фасаде здания в темное время появится подсветка. Еще там появится мощная серверная работа с базами данных для хранения информации.

- В здании в прямом смысле станет легче дышать – во время ремонта смонтировали вентиляционную систему, которой раньше не было. Другие инженерные сети хоть и не на виду, но за них теперь тоже можно не переживать. Водопровод, отопление, канализация – все новое, - рассказал глава Тобольска Максим Викторович Афанасьев.