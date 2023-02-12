В Тобольске пациента после ДТП избавили от опухоли в кишечнике Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тобольской больнице пациента с травмой избавили от опухоли в кишечнике, сообщает пресс-служба областной больницы № 3 Тобольска.

В приёмное отделение поступил пациент из Алтайского края, который попал в ДТП недалеко от Тобольска. Пострадавший находился в тяжелом состоянии: давление не превышало 60/40 и едва прослеживался пульс. Дежурному врачу-хирургу необходимо было остановить кровотечение в области разорванной печени. Для этого мужчину пришлось экстренно прооперировать, а после остановки кровотечения и ушивания печени врач увидел разрыв слепой кишки в месте её истончения из-за шестисантиметровой опухоли.

Хирург успешно удалил часть кишечника с опухолью, а после анализа выяснилось то, что она была злокачественной. Компьютерная томография не выявила метастазов и врачи дали положительный прогноз. Пациент замечал дискомфорт в области живота, а также его беспокоила анемия, но при этом он не спешил обращаться за медицинской помощью и проходить обследование. Мужчина провел в тобольской больнице полтора месяца, но после стабилизации состояния он выписан и будет наблюдаться у травматолога и онколога по месту жительства.