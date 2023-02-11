В Тюмени более 1 200 человек сменили имена за прошедший год Фото: Вера Зенина

Тюменский ЗАГС составил за 2022 год 1 263 акта о смене имени, еще 78 - в январе этого года, сообщает «Тюменская область сегодня».

- В большинстве случаев такие заявления подают женщины. Основные причины следующие: желание носить добрачную фамилию, более благозвучное имя и (или) фамилию, - сообщили в комитете.

Также там отметили, что желающие сменить инициалы предпочитают более распространенные фамилии, имена и отчества.

Напоминанием, что перемена фамилии, имени и отчества возможна не раньше четырнадцати лет, право на это имеет каждый.

- Нормы действующего законодательства, запрещающие отдельным категориям лиц подавать заявления о перемене имени, отсутствуют, - добавили в ЗАГСе.