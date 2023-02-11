Выручка через кассы на ярмарках Тюменской области увеличилась на 162 миллиона рублей Фото: Вера Зенина

В Тюменской области значительно увеличилась выручка по кассам, применяемым на рынках и ярмарках. Так, в декабре 2022 года она возросла на 162 миллиона рублей или на 43%.

Как подчеркивают в налоговой, внедрение контрольно-кассовой техники (ККТ) позволяет сократить теневой оборот и исключить недобросовестное поведение продавцов.

Отмети, что налоговые органы проводят регулярную инвентаризацию. Последняя показала, что на 983 торговых точках, расположенных на рынках и ярмарках области, работают 707 налогоплательщиков. Также в результате вышеуказанных мероприятий вынесено восемь предостережений, а одного продавца, провалившего контрольную закупку, привлекли к административной ответственности.

Кстати, бесплатное мобильное приложение «Проверка чека» позволяет оперативно проверить чек по QR-коду, сообщать о выявленных нарушениях, а также жаловаться на продавцов, пишет «Вслух.ру».