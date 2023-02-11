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НовостиОбщество11 февраля 2023 12:24

В Тюмени появился бесплатный журнал о современном искусстве

Его выпускает команда мультицентра «Контора пароходства»
Марина Прохорова
Скриншот с сайта

Скриншот с сайта

В Тюмени появился бесплатный журнал о современном искусстве «Contour», который выпускает команда мультицентра «Контора пароходства».

Недавно вышел шестой выпуск, его тема - эскапизм. Читателям раскроют это понятие с точки зрения социальной и философской науки и расскажут о том, как искусство помогает избегать действительности и в тоже время быть с ней на связи.

Электронная версия доступна на сайте журнала. Также его можно найти в 83 точках города, вот некоторые из них: «Конторе пароходства», книжный магазин «Никто не спит», кафе «Флоу» и Make Love Pizza, школа йоги «Мудра», гончарные мастерские «Легенда» и «Ретрохаус», магазины SIAMMSIAMM, Uka hats, Skill Shop и Who’s Your Dealer и другие, сообщает Moi-portal.ru.