Тюменцев и гостей #СпецоперацииЛед ждет множество сюрпризов

Фото: ГИБДД по Тюменской области

Тюменцев и гостей #СпецоперацииЛед, которая состоится 23 февраля, ждут сюрпризы

Организаторы #СпецоперацииЛед, которая пройдет 23 февраля в районе моста Влюбленных, приготовили для тюменцев и гостей города массу сюрпризов.

Так, около 13.00 вертолет «ЮТэйр» осуществит сброс 13-ти парашютистов и выполнит демонстрационный полет над набережной. Кстати, среди участвующих в показательных прыжках - член сборной команды России по парашютному спорту Евгений Иванов, мастер спорта международного класса и профессиональный спасатель Сергей Подчувалов, воздушный оператор и кандидат в мастера спорта России Владимир Аталыков и серебряный призер Кубка России по парашютному зимнему двоеборью Максим Фадеев.

Если у организаторов все получится, пройдут показательные выступления по транспортировке со льда «пострадавшего в ДТП человека» - его поднимут на носилках в вертолет, который «повиснет» над Турой.

Кроме того, будут работать четыре полевые кухни. Пришедших угостят горячим чаем и гречневой кашей.