Жителям Ямала начали выдать сертификаты на покупку жилья на юге Тюменской области Фото: Вера Зенина

На Ямале началась выдача сертификатов по программе «Сотрудничество», участники которой могут купить жилье на юге Тюменской области, сообщает «Тюменская линия».

- С начала года в муниципалитеты направили 41 сертификат, их выдадут участникам программы в Лабытнанги, Ноябрьске, Пуровском и Тазовском районах», - пояснил депутат Тюменской областной думы Денис Ващенко.

Также он рассказал, что только в 2022 году социальные выплаты на приобретение жилья по данной программе получили 60 пуровских семей. Более того, благодаря изменениям, действующим с того же 2022 года, выплаты выросли. В первую очередь их получают семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилье.

Программа «Сотрудничество», по словам депутата, охватывает и другие сферы жизни. Для ямальских пенсионеров в Тюменской области сохранены определенные северные льготы, в том числе и в сфере здравоохранения.

- Поэтому к сегодняшнему дню связи Тюмени с Ямалом уже давно переросли экономическую и культурную сферу, они стали семейными - у многих ямальцев дети или родители живут в Тюмени. И с годами эти связи будут только крепнуть, - подчеркнул Денис Ващенко.