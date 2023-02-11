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"Тюменка выпустит подкаст о любви к себе «Дело не в теле»

В середине февраля выйдет первый выпуск образовательного подкаста «Дело не в теле», где его ведущая вместе с хирургом Алексеем Дмитриевым обсудят операции по уменьшению желудка. Слушатели узнают, эффективен ли такой метод борьбы с ожирением и какие опасности могут ждать после.

Всего выйдет 20 эпизодов, где врачи поговорят о приеме БАДов и таблеток для похудения, причинах расстройства пищевого поведения, диетах и их влиянии на здоровье, факторах детского ожирения и прочее.

Также специалисты обсудят, как любить себя: какие косметические процедуры не нанесут вред и как правильно лечить заболевания кожи.

- В 8-м классе я узнала о том, что такое инсулин и как он влияет на организм. Потом поступила в медуниверситет, где более глубоко начала изучать тему. На втором курсе подписалась на канал детского эндокринолога и поняла, что проблема ожирения освещается не так широко, даже в нашем учебном заведении. Например, из блога узнала, что человек с избыточным весом может задохнуться во сне. Поэтому и решила разработать программу, которая бы осветила тему с разных сторон, - рассказала руководитель проекта «ПрофЕдок» Эвелина Жембровская.

Отметим, что образовательная аудиопередача «Дело не в теле» является частью проекта «ПрофЕдок», сообщает «Мегатюмень».