Тюменским дачникам рассказали, почему нужно замачивать семена овощей

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Для тюменцев-дачников уже стартовал сезон первых посадок. И многих из них интересует, нужно ли замачивать семена овощных культур (перец, баклажан, томат) перед посевом? Если да, то с какой целью?

Ответ на эти вопросы дала эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова.

- Семена покрыты специальной оболочкой из эфирных масел, которая способствует лучшей сохранности, но препятствует быстрому их прорастанию. Именно поэтому семена следует замачивать, особенно это касается перцев и баклажанов. Но если вы приобрели уже обработанные семена (они обычно цветные), то их предварительно замачивать не нужно, так как они уже обработаны специальными стимуляторами роста и средством защиты от болезней, - пояснила спикер.

Для замачивания следует брать чистую фильтрованную воду, либо чистую снеговую воду. Водный раствор должен покрывать семена полностью, - сообщает «Тюменская область сегодня»