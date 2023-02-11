Ишимские врачи спасли 50-летнего жителя Беларуси, попавшего в страшную аварию

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Ишимские врачи спасли 50-летнего жителя Беларуси, пострадавшего в аварии на федеральной трассе Москва-Владивосток. Когда мужчину доставили в Областную больницу №4, он находился в травматическом шоке, еще у него было множество осложненных переломов - грудины, нескольких ребер, шейного позвонка и прочее.

- Надо было срочно устранить сдавливание спинного мозга, иначе полная парализация стала бы необратимой, - делится врач-нейрохирург ОБ №4 Андрей Иванов. - Открытое вправление вывиха шейного отдела было затруднено из-за сопутствующих переломов верхне-грудных позвонков и анатомических особенностей пациента. Поэтому было принято решение провести одномоментное ручное вправление по Гюнтеру. Манипуляция прошла успешно. Как показал рентген, позвоночник вернулся в прежнее состояние, и уже через несколько часов у паиента появилась чувствительность в ногах.

Две недели мужчина пролежал в реанимации, где ему было наложено вытяжение. Затем был период реабилитации в отделении травматологии, пациенту предстояло вновь учиться вставать и ходить.

На данный момент мужчина полностью излечился и уже находится дома - в Гомельской области.