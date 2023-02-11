Тоболяки делятся в соцсетях видеороликами с танцами под песню о пельменях

Скриншот из видео

Хореограф тобольского коллектива «Flash of dance» Александра Бухарина выложила в своих соцсетях видео, на котором танцуют молодые люди и девушки. Фишка его в том, что они двигаются под песню о пельменях - пародию на танцевальный хит 90-х «Macarena».

«Флешмоб #ДубакДэнс. Бери веселую музыку пельменной макарены, учи простые движения и пили модные клипы во ВКонтакте #пелменныйсъест», - написали авторы.

По словам Александры Бухариной, это не первое видео такого плана.

- Решили поддержать этот танцевальный тренд, который, надеюсь, завирусится на просторах Интернета и будет популярен. Круто, когда что-то объединяет людей, особенно если это танец. Повторять простые движения под зажигательную музыку - весело, - сказала она.

Отметим, что гастрофестиваль «Пельменный съест» стартовал в Тобольске 30 января. А 11 февраля на Базарной площади начнется #ДубакДэнс пати, сообщает «Тюменская линия».