Тюменцам рассказали, как избавляться от жирных бульонов, которые нельзя сливать в унитаз

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Одна из частых причин засоров труб - отложенный жир на их поверхности. Но как быть с утилизацией данных продуктов? Ведь коммунальщики категорически запрещают сливать жирные бульоны в унитаз. На этот случай есть несколько способов

К примеру, можно остудить бульон, собрать жир, а остатки вылить в унитаз. Что касается жирных сковородок, то сначала их надо вытирать насухо бумажным полотенцем и только потом мыть.

- Жир откладывает на поверхности труб и становится причиной засоров. Кроме того, жир, словно клей, склеивает другой мусор, попадающий в канализацию. Из-за этого образуются плотные комки, которые перекрывают движение стоков в трубе, - рассказали специалисты «Росводоканала».

Также тюменцам напомнили, что в последние годы частой причиной засоров труб становятся салфетки из нерастворимых синтетических материалов (влажная туалетная бумага). Они вытягиваются, спутываются и перекрывают движения стоков, а на насосных станциях наматываются на насосы и выводят их из строя.

Как говорят сами коммунальщики, в процессе промывок из коллекторов вымывается тонны таких тряпичных комков, сообщает «АиФ - Тюмень».