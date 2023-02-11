МФК «Тюмень» встретится с «Норильским никелем» на резервной площадке

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Матчи 13 тура Pari-Суперлиги чемпионата России по мини-футболу МФК «Тюмень» проведет на своей резервной площадке - СК «Партиком». Уже в эти выходные, 11 и 12 февраля, клуб будет встречать лидера турнирной таблицы - «Норильский никель».

На данный момент команда из Норильска одержала 15 побед из 24 матчей, набрав 49 очков. А вот у тюменцев в арсенале пока 30 очков: 8 матчей у наших игроков закончились победами, 6 - в ничью и 10 - проигрышами. Сейчас наш клуб на 7-м месте.

В связи с особенностями зала количество посетителей будет ограниченно. Поединки с «Норильским никелем» смогут увидеть только владельцы абонементов на сезон 2022/2023. Продажа билетов не предусмотрено.

Остальные смогут посмотреть прямую трансляцию по телевизору. Эфир пройдет на телеканале «Твоя Тюмень»: 11 февраля в 13.55, 12 февраля - в 13.25. Кроме того, в субботу игру покажут на канале «Матч! Страна», а в воскресенье - на «Матче!», сообщает «Вслух.ру».