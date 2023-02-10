В Тюмени прекращены поиски пропавшей пять месяцев назад 58-летней Галины Власовой

Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Регион спас»

В Тюмени завершились поиски 58-летней Галины Власовой, пропавшей в начале осени прошлого года Об этом сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Регион спас».

Заявка о поиске женщины поступила 10 ноября, на том момент она отсутствовала более двух месяцев.

– После распространения ориентировок по Сети на нашу горячую линию стали поступать свидетельства о том, что женщина неоднократно появлялась на фудкортах и в местах общественного питания по всему городу. Нам удалось получить актуальное фото того, как пропавшая выглядит на данный момент. Самые свежие свидетельства пришлись на центр города, – рассказали в организации.

Сегодняшним утром, 11 февраля, после размещения обновленной ориентировки, поступили сообщения от нескольких человек. Они рассказали, что видели Галину в столовой «Борщ» несколько дней подряд.

– Связавшись с сотрудниками заведения и отправив ориентировку, мы получили ответ, что она действительно приходит сюда не первый раз. Более того, после осмотра зала выяснилось, что она и сейчас находится в заведении. Информация была передана сотрудникам полиции, а на место выехали находившиеся ближе всех добровольцы, – добавили в отряде.