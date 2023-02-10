В тюменской сыроварне выявили многочисленные нарушения

Фото предоставлено КП

Специалисты Россельхознадзора проверили компанию «Сорокинские сыры», отнесенную к предприятиям с чрезвычайно высокой категорией риска. В итоге было выявлено 14 нарушений.

– Отсутствует полное огораживание, территория предприятия не разделена на изолированные друг от друга зоны, при въезде на территорию нет дезбарьера, как и санпропускника, в молочном блоке не предусмотрено помещение для исследования молока, отсутствует площадка для хранения биологических отходов, – сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Кроме того, предприятие никак не заинтересовано в оздоровлении крупного рогатого скота от лейкоза. Кстати, именно из-за этого в 2012 году ему присвоили высокую категорию риска.

По результатам проверки вынесено представление об устранении административного правонарушения, также возбуждены два административных дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Также ООО «Сорокинские сыры» выданы рекомендации, выполнение которых позволит оздоровить предприятие от лейкоза и понизить категорию риска.