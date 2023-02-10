В Тюмени многодетный отец, нагло пристававший к девушке, отправился под суд

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В Тюмени осудили местного жителя, который пытался познакомиться на улице с девушкой весьма нетрадиционным образом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.

Инцидент произошел 20 сентября 2022 года на улице Ямской. В тот день нетрезвый мужчина заприметил симпатичную горожанку и осторожно пошел за ней. Убедившись, что рядом никого нет, он настиг тюменку и, чтобы она не убежала, схватил за руки. А дальше он начал бесцеремонно трогать девушку ниже пояса.

– Тем самым он причинил потерпевшей физическую боль и нравственные страдания. Сначала девушка была в ступоре и очень испугалась, а затем стала возмущаться и оттолкнула мужчину, – прокомментировали в пресс-службе.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Сообщил, что хотел просто познакомиться и ничего плохого не делал. При этом у него есть пятеро детей.

В итоге суд, учитывая все доказательства по делу, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.