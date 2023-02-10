В Тюмени покажут спектакль, посвященный жизни и творчеству Высоцкого

Фото: Сергей Кузьмич

19 февраля на сцене ДК «Нефтяник» состоится музыкально-литературный спектакль для поклонников творчества великого поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого. Необычный концерт «Баллада о Высоцком» наполнен музыкальными произведениями в сочетании с литературным приношением, не нарушая законов жанра.

В спектакле задействованы: народный артист России Дмитрий Певцов; один из лучших в мире исполнителей, играющих на дудуке, Виталий Погосян; саксофонист, экс-участник групп «Аквариум» и «Наутилус Помпилиус» Олег Сакмаров; Никита Высоцкий – сын Владимира Семеновича, актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он расскажет о днях, проведенных с отцом, и прочитает ряд его стихотворений.

Под аккомпанемент музыкальной группы «ПевцовЪ-Оркестр» выступит Дмитрий Певцов. Он исполнит самые любимые и известные композиции, которые Владимир Высоцкий часто исполнял на своих концертах в только ему свойственной манере, передавая зрителю все тонкости спетого и сказанного с особой энергией и честностью.

Тюменцы услышат самые любимые и популярные песни Владимира Высоцкого: «Песня о друге», «Кони привередливые», «Горы», «Беда», «Дом хрустальный» и многие другие.

Билеты на концерт можно приобрести онлайн по этой ссылке.