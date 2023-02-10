Фото: "Морфология улиц"

Тюменскую набережную украсил новый арт-объект от уральского художника «Восход над горой». Он появился у «Конторы пароходства».

– Мы открыли арт-объект уральского художника Красил Макар. Металлическую скульптуру «Восход над горой» изготавливали на производстве в Екатеринбурге. Листы стали сваривали в форму и под давлением в 70 атмосфер закачивали водой, чтобы придать округлость (ликбез: этот метод называется гидроформин), – рассказали в официальной группе «Морфологии улиц» в соцсетях.

На создание арт-объекта ушло несколько недель. Так как эта технология изготовления сложная и ею владеют немногие, художнику помог мастер мирового уровня Андрей Казанцев.

Напомним, мы писали ранее о том, что в районах Тюменской области появятся аллеи в честь педагогов. Учителя и преподаватели поучаствуют в значимых федеральных мероприятиях.