В Тюмени по подозрению в педофилии арестован учитель одной из школ Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени по подозрению в педофилии арестован учитель одной из школ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

– Тюменский районный суд избрал меру пресечения в отношении учителя одной из школ района, обвиняемого в совершении развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, – сообщает ведомство.

Следователи сообщили, что обвиняемый вел переписку интимного характера со школьниками.

По постановлению суда он заключен под стражу по 5 апреля 2023 года.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Тюменской области подозреваемого в педофилии учителя отправили в психбольницу. Ему уже несколько раз продляли срок принудительного лечения.