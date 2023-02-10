Житель Тюмени наказан за очередное нетрезвое вождение Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

За пьяное вождение 39-летний житель Тюмени получил свое наказание. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, мужчине не имеет водительских прав и в октябре 2021 года он привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Но это не помешало ему вновь решится на правонарушение.

- В октябре 2022 года мужчина вновь в состоянии алкогольного опьянения управлял своим автомобилем PEUGEOT в с. Нижняя Тавда, куда приехал к подруге - сообщили в ГИБДД.

Суд решил наказать мужчину обязательными работами в размере 200 часов и на 2 года лишил его прав заниматься деятельностью, связанной с вождением. Кроме того, автомобиль, принадлежавший тюменцу, конфисковали в доход государства.