В Тюмени Герой России Рустам Сайфуллин встретился со студентами и рассказал им о службе

Фото: скриншот с видео информационного центра правительства Тюменской области

Герой России Рустам Сайфуллин рассказал тюменским студентам об истории, службе и солдатской чести. Встреча прошла в ГАУ Северного Зауралья. Об этом пишут в информационном центре правительства Тюменской области.

Командир полка, полковник Рустам Галиевич Сайфуллин родился в селе Вагай Тюменской области. В 2005 году с золотой медалью окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, а после служил на разных командных должностях. Прошел Чечню, Сирию, Грузию.

Рустам Галиевич в ходе СВО командовал инженерно-саперным полком, дважды получил ранения. Первое из них он получил в Донбассе, но после выздоровления снова вернулся к службе. Во второй раз Рустам чудом остался жив: под его ногами взорвалась мина. Несмотря на тяжелое ранение, Рустам Галиевич продолжил руководить действиями подчиненных. И подразделения на 100% выполнили свою боевую задачу.