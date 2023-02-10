Тюменца оштрафовали за избиение девушки Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области оштрафовали 25-летнего мужчину за нанесение побоев девушке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

– Омутинский районный суд привлек к административной ответственности Максима В., 1998 года рождения, за побои (ст. 6.1.1 КоАП РФ), – говорится в сообщении.

В февраля 2022 года молодой человек, находясь в сторожевом вагончике фирмы ООО «Бизон», поссорился со своей девушкой. Во время ссоры он ударил её два раза рукой по лицу и один раз головой по лицу, в результате чего у девушки появилась гематома левой глазничной области и кровоизлияние в склеру левого глазничного яблока.

Максим В. свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном преступлении. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 6 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Тюмени избил жену, которая застукала его дома с двумя девушками.