В Тюменской области на поддержку предпринимателей выделили 40 миллионов рублей Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюменской области из регионального бюджета выделили 40 миллионов рублей на гранты для предпринимателей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

В 2022 году размер поддержки на развитие бизнеса составил почти 9 миллионов рублей. Одним из получателей гранта стал IT-центр Константина Кедровских. Там дети могут изучать программирование и 3D-моделирование, а благодаря поддержке предприниматель сможет купить ученикам современные ноутбуки и 3D-принтеры.

– В 2023 году на гранты для предпринимателей из бюджета региона мы выделили 40 миллионов рублей. Это значит, что ещё больше инициативных и предприимчивых земляков смогут воспользоваться помощью государства, – отметил губернатор Александр Моор в социальных сетях.