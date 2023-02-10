На тюменской трассе загорелась фура Scania

Фото: МЧС Тюменской области

На тюменской трассе загорелась фура. Это был большегруз Scania. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

– Десятого февраля в 2.44 поступило сообщение о пожаре на 306-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень – говорится в сообщении.

Фото: МЧС Тюменской области

Огонь охватил грузовой отсек автомобиля, повредив 20 квадратных метров. На месте пожара работали сотрудники 13-й пожарно-спасательной части и отдельного поста областной противопожарной службы из села Перевалово. К счастью, пострадавших нет.

Причину и обстоятельства возгорания выясняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что на 69-м километре трассы Тюмень – Екатеринбург столкнулись ВАЗ-2109 и «Тойота-Камри», а после столкновения один из автомобилей загорелся.