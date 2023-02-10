Тюменец украл из магазина бутылку виски, 15 плиток шоколада и несколько упаковок жвачки Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени из сетевого магазина, расположенного на улице Холодильной, украли продукты и алкоголь. Кражу выявили работники магазина, а после изучения записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что неизвестный мужчина зашел в торговый зал, сложил в сумку бутылку виски, 15 плиток шоколада и несколько упаковок жвачки.

Подозреваемого нашли и доставили в полицию. 30-летний ранее судимый тюменец во всем признался и рассказал, что пришел в магазин для покупок, но затем понял, что он не сможет расплатиться за выбранные товары. Тогда у него возник умысел на хищение. Мужчина воспользовался отсутствием продавцов, спрятал взятые с полок товары и вышел на улицу мимо кассы.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, а сейчас он находится под подпиской о невыезде.