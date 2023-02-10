На федеральной трассе в районе Тюмени иномарка насмерть сбила пожилого мужчину

Фото: ГИБДД по Тюменской области

Сегодня, 10 февраля, в восьмом часу утра на 14-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск сбили 83-летнего тюменца. Пожилой мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода и угодил под колеса автомобиля «Хендэ Элантра».

В ГИБДД Тюменской области подтвердили, что пенсионер скончался на месте, ДТП и отметили, что обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в страшном ДТП погибли 24-летняя девушка и собака. Это случилось на 32-м километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда.