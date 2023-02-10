В Тобольском районе откроют первый музей пельменей Фото: Юлия Кучеренко

В Тобольском районе откроют первый музей пельменей. Пельмени разных народов будут представлены в агротуристическом комплексе «Золотая подкова». Торжественное открытие музея состоится уже в эту субботу, 11 февраля 2023 года, в 14:00.

Вход в музей свободный, гости смогут узнать о традиционных рецептах и поучаствовать в мастер-классах по лепке пельменей. А еще можно будет купить и взять с собой замороженные пельмешки. В нем будет представлено более тридцати разнообразных рецептов: манты, вареники, хинкали, буузы, равиоли, а также экзотические цзяоцзы, гедза, дим-самы, кундюмы и другие блюда. Все это будут сопровождать народные песни и танцы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тюмени молодой парень забыл на плите пельмени и спалил трехкомнатную квартиру на Народной.