В Тюмени отобрали водительские права у 123 алкашей, наркоманов и психически нездоровых людей Фото: Татьяна Коркина

Тюменская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасного дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, во время проверок найдено 123 человека с алкоголизмом и зависимостью от психостимуляторов, у которых есть водительские права.

Например, один из тюменцев с января 2021 года состоит на учете у врача-нарколога с зависимостью от алкоголя. Мужчина владеет водительским удостоверением категорий «B» и «C». А другой мужчина с июня 2021 года состоит на учете с диагнозом «пагубное потребление психостимуляторов», но у него есть права с категориями «В, В1 (AS), М(ML)».

Поскольку люди, страдающие алкоголизмом, наркоманией и психическими заболеваниями, создают угрозу безопасности дорожного движения и могут привести к ДТП, городская прокуратура направила в суд 123 административных иска о прекращении у них права на управление транспортом.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, судебные решения исполнены.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», почти полторы тысячи тюменцев ездят без водительских прав. Нарушителей выявят с помощью приборов «Крис-П».