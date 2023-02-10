В Тюменском районе водитель «Шевроле Кобальт» выкинул наркотики из машины при полицейских

Фото: скриншот с видео Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюменском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого безработного мужчины, гражданина одной из советских стран, который подозревается в незаконном сбыте, производстве и пересылке наркотиков или психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что накануне ночью сотрудники Госавтоинспекции на 13-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск остановили водителя автомобиля «Шевроле Кобальт» для проверки документов. В машине находились двое молодых людей. Документы у водителя были в порядке, но инспекторы заметили, как мужчина выбросил что-то из кармана куртки.

В присутствии понятых полицейские нашли на обочине дороги два свертка с порошком. Экспертиза доказала, что изъятое – наркотик, общей массой более 57 граммов. Уже позже полицейские установили, что подозреваемый распространял наркотики в Тюмени с помощью тайников. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», курьер вез наркотики из Тюмени в Тобольск на такси. Криминальный стаж гражданина – меньше месяца.