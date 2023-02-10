В Тюмени 10 февраля 2023 погаснут сразу два светофора на ул. 50 лет Октября Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 10 февраля 2023, с самого утра погаснут сразу два светофора. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях. Итак, светофоры погаснут с 8 утра до 17 часов:

- на ул. 50 лет Октября, 26;

- на перекрестке ул. 50 лет Октября – ул. Максима Горького.

Отключение светофоров 10 февраля 2023 Фото: Яндекс. Карты

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени появилась новая остановка «Улица Константина Посьета».