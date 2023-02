В Тюмени в день сверчкового заступника Ефрема 10 февраля 2023 потеплеет до -2 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 10 февраля 2023, ожидается облачность с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха -14…-19 C, при натекании облачности -7…-12 C, днем местами небольшой снег, ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, температура -2…-7 C, местами до -14 C.

Погода в Тюмени 10 февраля 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 10 февраля (28 января по старому стилю) день Ефрема Сирина, одного из учителей церкви IV века, христианского богослова и поэта. В народе его прозвали «сверчковый заступник», так как в этот день нельзя было убивать живущих в избе насекомых. Крестьяне на Ефрема мели полы веником из полыни, что позволяло уберечь дом от нечистой силы и от злых людей.

А ещё в этот день праздновали именины домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. А ещё, если на Ефрема дул ветер, значит лето будет сырым и дождливым.