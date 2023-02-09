В Тюмени репчатый лук стали продавать по заоблачным ценам Фото: pixabay.com

Цены на репчатый лук в Тюмени за пару месяцев взлетели на 350%. К таким выводам пришел Тюменьстат. По подсчетам специалистов, в конце 2022 года килограмм репчатого лука можно было купить за 25 рублей, но в феврале 2023-го цены подскочили, и сейчас стоимость одного кэгэ колеблется от 50 до 90 рублей.

По мнению экономистов, цены взлетели из-за роста цен на оборудование и сложности с логистикой. Правда, во время дачного сезона, в марте – апреле, лук снова упадет в цене, как и стоимость других овощей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что на ярмарке в Тюмени 11 февраля 2023 года можно затариться мясом, рыбой, яйцами и выпечкой.