В Тюмени два месяца ищут нуждающуюся в медицинской помощи 57-летнюю Галину Власову Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени почти два месяца ищут Власову Галину Николаевну (1965 г. р.), которая 14 декабря 2022 года ушла из дома в городе Тюмени, и до настоящего момента ее местонахождение не известно. На вид Галине 60 лет, рост 165 см, среднего телосложения, серые глаза, волосы темные, с сединой.

Была одета в серый пуховик, розовую вязаную шапку и черные сапоги. При себе была черная сумочка. Отмечается, что ей необходима медицинская помощь.

Ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Галины Николаевны, просьба позвонить по телефонам:

- 02/102 (полиция);

- 8 (3452) 79-40-10 (отдел полиции № 4 г. Тюмени);

- 8-932-32-39-911 (волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень».