По итогам 2022 года регионы УрФО перевыполнили план по вводу жилья

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе

В Уральском федеральном округе подвели итоги нацпроекта «Жилье и городская среда» за 2022 год.

По итогам года регионы УрФО перевыполнили план по вводу жилья и построили на 10% больше, чем в 2021 году. Свои жилищные условия улучшили 325 тысяч семей. Введено 8,5 млн квадратных метров жилья, 55 процентов из них составило жильё в многоквартирных домах, 45% – ИЖС. Почти миллион квадратных метров жилья построен по программе «Стимул».

– В этом году необходимо обеспечить ввод на уровне 2022 года. Задача сложная, но при грамотном распределении усилий и ресурсов выполнимая. При этом параллельно нужно формировать строительный задел на следующие годы, градостроительный потенциал наших регионов большой, все возможности для дальнейшего развития строительства есть, – отметил Владимир Якушев.

Сейчас в стадии строительства находятся 775 многоквартирных домов общей площадью 8 млн квадратных метров жилья. Из них 412 объектов заложены в прошлом году. Строительство нового жилья не только повысит качество жизни в регионах, но и позволит сохранить темпы переселения людей из аварийного жилого фонда.