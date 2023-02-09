Число заболевших коронавирусом в Тюменской области выросло на 258 человек Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области на 9 февраля 2023 года зарегистрировано 258 случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии выявлено 257 290 случаев COVID-19.

За сутки выписались по выздоровлении 180 человек. За весь период вылечились 251 099 человек. Из общего числа заболевших заразились 52 ребенка. Один пациент подключен к ИВЛ, а 1 789 человек остаются под медицинским наблюдением. За сутки проведено 3 554 лабораторных исследования, всего было обследовано 4 731 457 человек.

На сегодня в России зафиксировано 22 022 832 случая заражения коронавирусом COVID-19, погибли уже 395 406 человек, вылечились 21 401 443 человека.