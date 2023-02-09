В Тюменской области в первый месяц 2023 года на 12% выросли продажи автокредитов

Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) в первый месяц 2023 года клиенты ВТБ оформили автокредиты на сумму около 160 млн рублей. Продажи автокредитов выросли почти на 12% по сравнению с декабрем 2022-го. Эксперты банка считают, что в феврале активность заемщиков продолжит расти, это может быть связано с дальнейшей адаптацией рынка к новым условиям.

Специалисты отметили, что количество сделок в Тюменской области по сравнению с январем прошлого года выросло, но при этом средний чек автокредита уменьшился на 12% и составляет сейчас 1,3 млн рублей.

Все российские банки в первый месяц этого года выдали физлицам на покупку транспортных средств как минимум 75 млрд рублей, что на 6% выше данных декабря 2022 года. ВТБ в январе провел в целом по стране около 5,7 тысячи сделок, и это на треть больше, чем годом ранее. Общий объем выдач составил порядка 6,9 млрд рублей, что оказалось на 6% выше итогов первого месяца 2022 года и сопоставимо с январем 2021-го. Средняя сумма одного автокредита достигла около 1,2 млн рублей, за год она снизилась на 18%.

В январе больше всего автокредитов выдано в Московском регионе (1,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге с Ленинградской областью (около 643 млн). На третьем месте расположилась Республика Татарстан, где банк оформил автокредитов на 335 млн рублей.

Самым высоким спросом (около 60% в структуре продаж) пользуются транспортные средства из России и Китая. Среди отечественных марок лидирует Lada – выдано 40% от общего числа автокредитов. Среди авто из Китая наибольшей популярностью у клиентов банка пользовались Haval (около 5% от общего количества выдач в январе).

– Основное влияние на рост объемов выдач продолжает оказывать перезапущенная льготная госпрограмма. В январе мы выдавали по ней каждый четвертый автокредит, – рассказал управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

По его словам, при благоприятной макроэкономической ситуации выдачи автокредитов в целом могут значительно превысить результат 2022 года. Этому могут поспособствовать приход новых брендов, наращивание производства отечественных машин и реализация госпрограммы.