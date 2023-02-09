В Тюмени медики спасли подростка с галлюцинациями и судорогами

Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

В Тюмени медики спасли 16-летнего подростка, который попал в больницу с недомоганием, температурой до 39 градусов, галлюцинациями и судорогами. С такими симптомами его доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии областной инфекционной клинической больницы.

– С первых минут поступления пациента в отделение реанимации проводилась интенсивная терапия, оперативно были организованы дополнительные обследования, – рассказала заведующая детским инфекционным отделением ОИКБ Светлана Аксиева.

У юноши диагностирована менингококковая инфекция тяжелой степени. На четвертые сутки молодому человеку стало значительно лучше и его перевели в инфекционное отделение. Немного позднее подростка выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.