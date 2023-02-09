Полпред Владимир Якушев отметил мощный авиатранспортный комплекс, созданный на Урале

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе

Полпред Владимир Якушев накануне 100-летия гражданской авиации России поздравил работников отрасли с их профессиональным праздником. Он считает, что будущее гражданской авиации в развитии собственной технической базы.

Якушев обратился к участникам торжественного собрания в честь юбилея отрасли, которое прошло сегодня в екатеринбургском Театре эстрады. Полпред отметил, что на Урале и в Западной Сибири организован мощный авиатранспортный комплекс. В этот комплекс входят авиакомпании с инновационными стратегиями развития, современная инфраструктура, учебная и ремонтная базы.

– Пандемия и санкционное давление стали серьезным вызовом для отрасли. Но она успешно выдержала это испытание. По инициативе президента России возрождается отечественное авиастроение. Мы должны летать в основном на российских самолетах. Так было, и, уверен, так должно быть, – отметил Владимир Якушев.

Он также подчеркнул, что в гражданской авиации работают тысячи людей в небе и на земле.