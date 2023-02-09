В Тобольске осудят 28-летнего сотрудника предприятия, по вине которого сгорели два человека Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тобольске осудят 28-летнего сотрудника промышленного предприятия, который обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Людмила Галстян, ЧП произошло 24 апреля 2022 года около 16 часов. Во время проведения ремонта на участке установки компримирования и газоразделения производства пиролиз на предприятии загорелся фильтр компрессора этилена.

В результате пожара 33-летний работник скончался на месте от полученных травм, а второй, 37-летний рабочий, получил массу ожогов. Несмотря на все усилия врачей тобольской областной больницы № 3, он скончался.

Следователи выполнили большой объем работ. Осмотрели место происшествия, допросили более 30 сотрудников предприятия, изъяли и изучили всю документацию, представляющую интерес для следствия. Собрав все доказательства, следователи направили дело в суд для рассмотрения по существу.

В Тобольской межрайонной прокуратуре добавили, что обвинительное заключение утверждено.