Жителю Тюменской области дали год «строгача» за повторную пьяную езду Фото: Татьяна Коркина

Один год в исправительной колонии строгого режима и три года запрета заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств. Таково наказание для 40-летнего Кирилла Х., который признан виновным в управлении автомобилем в пьяном виде лицом, подвергнутым административному наказанию.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, в 2017 году Кирилла условно осудили за побои, а год спустя – за пьяную езду. По приговору мирового суда он полгода провел в колонии-поселении. Не так давно его ещё раз арестовали на 10 суток.

Однако 14 октября 2022 года Кирилл взял у отца «семерку» и отправился с приятелем рыбачить на озеро Захаровское. На природе мужчин выпили 6 литров пива и по дороге домой, около 23 часов, на 82-м километре автодороги Тобольск – Байгара – Первые Салы им на пути попался автопатруль ДПС ГИБДД.

Мужчину остановили для проверки документов, но заметили, что он пьян. Его отстранили от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование. По словам Кирилла, он действительно пил алкоголь: экспресс-анализ показал 1,58 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюмени 20-летнего любителя пьяной езды отправили в колонию на восемь месяцев.