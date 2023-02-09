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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 5:03

Жителю Тюменской области дали год «строгача» за повторную пьяную езду

Суд вынес приговор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Жителю Тюменской области дали год «строгача» за повторную пьяную езду

Жителю Тюменской области дали год «строгача» за повторную пьяную езду

Фото: Татьяна Коркина

Один год в исправительной колонии строгого режима и три года запрета заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств. Таково наказание для 40-летнего Кирилла Х., который признан виновным в управлении автомобилем в пьяном виде лицом, подвергнутым административному наказанию.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, в 2017 году Кирилла условно осудили за побои, а год спустя – за пьяную езду. По приговору мирового суда он полгода провел в колонии-поселении. Не так давно его ещё раз арестовали на 10 суток.

Однако 14 октября 2022 года Кирилл взял у отца «семерку» и отправился с приятелем рыбачить на озеро Захаровское. На природе мужчин выпили 6 литров пива и по дороге домой, около 23 часов, на 82-м километре автодороги Тобольск – Байгара – Первые Салы им на пути попался автопатруль ДПС ГИБДД.

Мужчину остановили для проверки документов, но заметили, что он пьян. Его отстранили от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование. По словам Кирилла, он действительно пил алкоголь: экспресс-анализ показал 1,58 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюмени 20-летнего любителя пьяной езды отправили в колонию на восемь месяцев.