Житель Тобольска вез в Тюмень в кармане куртки 50 свертков с наркотиками, обмотанных изолентой Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 46-летнего жителя Тобольска, который подозревается в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, психотропных веществ или их аналогов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчину задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из дворов на ул. 50 лет Октября. Во время досмотра и в присутствии понятых у тоболяка, в куртке, нашли 50 свертков, обмотанных изолентой.

По словам мужчины, два дня назад он приехал из Тобольска в Тюмень, чтобы распространять наркотики. В съемной квартире подозреваемого у него нашли ещё три пакетика с белым порошком. Экспертиза показала, что злоумышленник собирался сбыть опасный наркотик и «соль» общей массой более 30 граммов.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», житель Тюменской области вез в Ишим мешочки с наркотиками в коробках из-под сока.