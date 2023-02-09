В Тюмени из-за фестиваля #СпецоперацияЛед 23 февраля 2023 на весь день запретят ездить по Береговой и Щербакова Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени из-за проведения ежегодного фестиваля #СпецоперацияЛед 23 февраля 2023 с 6.30 до 18 часов будет запрещено движение транспорта на следующих улицах:

- ул. Береговая (на участке от ул. Ангарской до ул. Красноармейской);

- ул. Щербакова (на участке от ул. Большой Заречной до ул. Береговой).

Схема объезда перекрытых улиц 23 февраля 2023 Фото: Тюмень - наш дом

Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, водителей и пешеходов просят обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршрут. Объезжать перекрытые участки можно будет по улицам: Большая Заречная, Красноармейская, Ангарская.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», 11 февраля 2023 года перекроют дорогу на Рощинском шоссе из-за массовой лыжной гонки. Также мы рассказывали о том, что на ежегодном фестивале «#СпецоперацияЛед» в Тюмени покажут фрагмент битвы за Ленинград.